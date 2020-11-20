Мэр Горловки исключил повторение "карабахского сценария" в Донбассе

Глава администрации Горловки в Донбассе заверил украинское руководство в том, что им не удастся осуществить "карабахский сценарий" в прифронтовом городе.

Глава администрации Горловки в Донбассе заверил украинское руководство в том, что им не удастся осуществить "карабахский сценарий" в прифронтовом городе.

На фоне событий в НКР украинские власти стали чаще называть Горловку "украинской Шушой". Вероятно, что командование ВСУ вынашивает идею повторить события, произошедшие в Закавказье. Дело в том, что Горловка с трех сторон окружена подразделениями ВСУ и является заветной целью украинской армии.

Мэр города Иван Приходько в беседе с ФАН заявил, что Украина снова активно обсуждает вариант силовой операции в Донбассе.

"Аналогия "Горловка — украинская Шуша" совершенно неуместна. Это не более чем влажные мечты украинских националистов", — заявил Приходько.

При этом он отметил, что агрессивный настрой ВСУ ощущается по всей линии разграничения. Оборонное ведомство ДНР почти каждый день фиксирует обстрелы из различного вооружения. Он отметил, что диверсионные группы неприятеля прощупывают слабые места в обороне республики.