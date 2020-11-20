13:48 20 Ноября 2020Политика
Путин направил соболезнования Вучичу в связи со смертью сербского патриарха
Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Сербии Александру Вучичу в связи с кончиной патриарха Иринея.
Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Сербии Александру Вучичу в связи с кончиной патриарха Иринея.
На сайте Кремля сообщается, что смерть священнослужителя стала невосполнимой утратой. Путин отметил вклад сербского патриарха в продвижение высоких духовных ценностей и укрепление единства православного мира, который тяжело переоценить. Кроме того, российский лидер передал слова поддержки и сочувствия духовным лицам Сербской православной церкви и сербскому народу.