Путин направил соболезнования Вучичу в связи со смертью сербского патриарха

Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Сербии Александру Вучичу в связи с кончиной патриарха Иринея.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Сербии Александру Вучичу в связи с кончиной патриарха Иринея.

На сайте Кремля сообщается, что смерть священнослужителя стала невосполнимой утратой. Путин отметил вклад сербского патриарха в продвижение высоких духовных ценностей и укрепление единства православного мира, который тяжело переоценить. Кроме того, российский лидер передал слова поддержки и сочувствия духовным лицам Сербской православной церкви и сербскому народу.