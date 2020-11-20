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13:48   20 Ноября 2020
Политика

Путин направил соболезнования Вучичу в связи со смертью сербского патриарха

Путин направил соболезнования Вучичу в связи со смертью сербского патриарха

Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Сербии Александру Вучичу в связи с кончиной патриарха Иринея.

На сайте Кремля сообщается, что смерть священнослужителя стала невосполнимой утратой. Путин отметил вклад сербского патриарха в продвижение высоких духовных ценностей и укрепление единства православного мира, который тяжело переоценить. Кроме того, российский лидер передал слова поддержки и сочувствия духовным лицам Сербской православной церкви и сербскому народу.

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