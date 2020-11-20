Депутат ГД предложил штрафовать за минимальное превышение скорости

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штраф за превышение скорости на 1 км/ч.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штраф за превышение скорости на 1 км/ч.

Парламентарий от партии "Единая Россия" заявил, что превышение разрешенной скорости даже на минимальное значение является нарушением, а потому должно караться по закону.

"Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти", — заявил депутат.

По словам Васильева, большинство ДТП в России происходит из-за превышения скоростного режима. Если отменить допустимый порог в 20 км/ч и заменить его на 1 км/ч, это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах к лучшему, заключил политик.