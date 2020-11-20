Байдену — 78. Взлеты, падения и трагедии «главного демократа» США

Джозефу Байдену исполнилось 20 ноября 78 лет. Что известно о жизни потенциального президента США?

Пока действующий глава Белого дома Дональд Трамп пытается оспорить прошедшие выборы через суды, потенциальный президент США Джозеф Байден отмечает 78-летие. После официально объявленных итогов выборов он может стать самым пожилым главой государства в истории Америки. Его первый срок закончится в 2024 году, когда демократу будет 82 года.

Политическая программа Байдена — традиционно демократическая не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира. Он ездил в СССР требовать «разоружения», видел, как американские войска «демократизируют» Ирак и поддерживал это, помогал Украине «снизить зависимость от России» в 2014 году… Вероятно, самые интересные вехи во внешней политике США только начинаются.

Но кто он такой? Где родился, учился, как стал политиком и что известно о его семье? Оказывается Байден пережил достаточно тяжелые личные трагедии, но и это не остановило его стремление к власти.

Юный Джо

Байден родился в 1942 году в штате Пенсильвания, в католической семье ирландского происхождения. Но в семье совсем не простой: отец Байдена — нефтяной бизнесмен, о чем в большинстве источников умалчивается. А значит, будущее мальчика было предопределено: сначала — хорошая частная школа, потом диплом бакалавра по истории и политологии Делаверского университета. Еще спустя три года, в 1968-м, еще один диплом — доктора права юридической школы Сиракузского университета в Нью-Йорке.

Все готовило молодого человека к успешной карьере. Так и получилось: уже в 1972 году 30-летний Джо Байден становится молодым сенатором от штата Делавер. Через два года журнал Time включает политика в число «200 лиц будущего, которые будут делать историю». Тогда же, в 1974-м, закончилась девятилетняя война во Вьетнаме: в отличие от соотечественников, Байден туда призван не был — на медкомиссии у него обнаружили астму.

Семья

Буквально через шесть недель после вступления в должность сенатора Байден переживает личную трагедию.

«Через шесть недель после моего избрания весь мой мир изменился навсегда. Пока я нанимал сотрудников в Вашингтоне, я получил телефонный звонок, мне сказали, что моя жена и дети поехали за рождественскими покупками, но их машину сбил тракторный прицеп, убил мою жену и дочь. Они не были уверены, что мои сыновья выживут», — рассказывал Байден в 2015 году на церемонии открытия Йельского университета.

Вины водителя трактора в случившемся следствие не установило. Оказалось, Нейлия Байден выехала на встречную полосу, потому что смотрела в другую сторону и не заметила надвигающегося транспорта. Их сыновья: 3-летний Бо и 2-летний Хантер, — тяжело пострадали, но выжили.

Но пережить отца старший ребенок не смог. В 46-летнем возрасте Бо Байден умер от рака мозга.

Джо Байден описывает покойного сына — ветерана войны в Ираке и бывшего генерального прокурора штата Делавер — как своего «героя, вдохновителя и образец для подражания». А вот младшего Хантера, которому в этом году исполнилось 50 лет, пожилой политик старается публично не упоминать.

Хантер Байден долго боролся с алкогольной и наркотической зависимостями, но все же проиграл. Об этом стало известно общественности, как и об остальных «прегрешениях» сенаторского сына. Откровенные фото, «баловство» наркотиками в компании множества женщин (и даже дочери экс-президента США Малии Обамы) — за месяц до дня выборов Америка и весь мир узнавали все больше и больше нелицеприятных подробностей о распущенном нраве младшего сына Байдена.

Апогеем скандала стали электронные письма, указывающие на причастность Хантера к коррупции в украинской газодобывающей компании Burisma. Но родительская любовь Джо оказалась безусловной: он простил сыну и наркоманию, и коррупцию, и «диверсию» своей предвыборной кампании многочисленным компроматом.

«У моего сына, как и у многих людей, были проблемы с наркотиками. Он поборол их. Он все исправил. И я горжусь им», — заявил Байден-старший во время дебатов с Трампом.

Последние полгода, когда репортеры задавали Байдену ехидные вопросы о Хантере, его настроение резко менялось. Помощники демократа напрягались, зная, что Байден может не сдержаться: «Ты просто чертов лжец!» — раздраженно выпалил кандидат в президенты на предвыборной встрече в Айове после того, как один избиратель предположил, что Байден послал сына в Украину, чтобы тот работал в газовой компании в обмен на доступ отца «к правящему классу этой страны».

От второго брака у Байдена есть дочь Эшли — ее пагубные пристрастия СМИ тоже не обошли стороной. Издание New York Post сообщало, что друг девушки пытался продать журналистам видео, на котором та употребляет наркотики. Не купили: цену в 2 миллиона долларов таблоид не потянул.

Карьера

За 35 лет сенаторской карьеры Байден кое-чем запомнился. Он приезжал в Москву на встречу с советским дипломатом Андреем Громыко и председателем Совета министров РСФСР Алексеем Косыгиным для обсуждения разоруженческой проблематики, отстаивал интересы армянского лобби в Конгрессе США, спорил с экс-президентом Джорджем Бушем, когда тот в 2001 году начал кампанию по выходу из советско-американского Договора по ПРО от 1972 года, «делил» Ирак на три федеративных региона — курдский, суннитский и шиитский.

В 2008 году случился резкий карьерный взлет. Выборы выиграл демократ Барак Обама, назначивший Байдена вице-президентом.

Спустя четыре года триумф повторился: пара Обама — Байден была переизбрана на второй срок. Байден занялся украинским направлением: задался целью «снизить газовую зависимость» Украины от России в 2014 году, после госпереворота в Киеве.

По счастливому «совпадению», тогда же его сын Хантер был назначен в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Позже в Сенате США потребовали от Минюста расследовать деятельность семьи Байденов на Украине. Присоединение Крыма к России Байден резко осудил. После выборов журналисты припомнили кандидату в президенты планы ввести на полуостров войска США и построить там базу НАТО.

Что дальше?

Байден во время президентской кампании обещал своим внешнеполитическим курсом вернуть Америке роль ведущей мировой державы. Если Трамп под лозунгом «Сделаем Америку снова великой» имел в виду внутриполитическую работу (перенос производства в США, жесткое ограничение миграции, выход из международных ассоциаций, на поддержку которых страна ежегодно тратит миллиарды долларов), то Байден, как истинный демократ, занимается, скорее, «благополучием» других стран.

«Мир не организуется сам собой. Если мы не будем формировать нормы и институты, регулирующие международные отношения, эту пустоты заполнит какая-нибудь другая страна. <…> Мой внешнеполитический курс вернет США главную роль», — заявлял Байден.

Главной задачей Байден видит распространение американской демократии по всему миру. Для этого нужно увеличить финансирование НКО, работающих в других странах, а также порицать «недемократические, антилиберальные» режимы.

«Мы Соединенные Штаты Америки, и мы диктаторов не любим», — напоминает Байден.

Но американским гражданам, кажется, уже не по душе насильственная демократизация всего мира ценою жизни военных США, не говоря уже о колоссальном финансировании других стран на налоги простых американцев.

Например, за последние 18 лет Вашингтон выделил более 35 миллиардов долларов на поддержку государственного управления и экономического развития Афганистана. Но ни коррупцию, ни наркотрафик «дядюшке Сэму» одолеть так и не удалось. Тонко чувствуя недовольство граждан, Байден обещает вывести войска США с Ближнего Востока и Афганистана. Но почему-то в мирные намерения демократа не верится.

В отношении России Байден неоднозначен: с одной стороны, хочет продлить «ядерный» договор СНВ-3, ограничивающий вооружения двух держав, и обещает не наращивать военную мощь у российских границ (например, в Польше). С другой стороны, некоторые американские СМИ уже раскритиковали Байдена за недружелюбные заявления в адрес России: начинать президентство с конфронтации совсем некрасиво.

«Если меня изберут президентом, то можете не сомневаться, что Владимиру Путину будет дан отпор, и мы заставим Россию понести серьезные издержки. <…> У меня было несколько очень откровенных и прямых разговоров с Путиным, когда я был вице-президентом, и до этого. Думаю, одна из причин, по которой, как мне кажется, он не хочет, чтобы я стал президентом, — он знает, что будут еще такие прямые разговоры», — говорил Байден перед выборами.

В любом случае, выводы о политических решениях, а не обещаниях, потенциального президента делать пока рано. Ведь в некоторых Штатах голоса избирателей пересчитывают: оспаривается честность голосования по почте, на котором Байден настаивал вместе со всей Демпартией. Но подозрения в фальсификациях демократ комментирует неохотно. За него отвечает штаб: мол, такие обвинения — «спектакль» и абсурд. Пока ясно одно: если Байден займет овальный кабинет, то он станет первым президентом, при котором американская демократия подверглась сомнениям самих американцев.