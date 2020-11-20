Главный советник Пашиняна сменил Тонояна на посту главы МО Армении

Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян занял пост министра обороны республики.

Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян занял пост министра обороны республики.

Ранее президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку главу оборонного ведомства страны Давида Тонояна. Пост главы оборонного ведомства теперь будет занимать Вагаршак Арутюнян.

Отмечается, что 63-летний Арутюнян в разные годы работал на должности заместителя министра внутренних дел Армении, заместителя Главного командования объединенных Вооруженных сил стран СНГ и министра обороны страны.

Арутюнян был уволен с поста главы Минобороны Армении в 1999 году после конфликта с президентом страны Робертом Кочаряном.