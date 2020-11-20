Песков нашел способ разрешить конфликт с портретами Путина и Пушкина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал петербургским чиновникам вешать портреты и президента России Владимира Путина, и поэта Александра Пушкина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал петербургским чиновникам вешать портреты и президента России Владимира Путина, и поэта Александра Пушкина.

Недавно в Санкт-Петербурге произошел конфликт из-за портретов в зале заседаний муниципального образования "Смольнинское". Депутат от партии "Яблоко" порвал изображение с Путиным, так как администрация убрала портрет Пушкина.

По словам пресс-секретаря президента, в российском законодательстве нет регламентов касательно обязательности и правил размещения изображений с президентом.

"Разумеется, вряд ли мы как-то можем, скажем так, позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина, все-таки это наш президент и, наверное, это плохо — так себя вести и так поступать", — добавил Песков в ходе брифинга с прессой.

Он также отметил, что такие инциденты не возникают повсеместно по всей стране. Подобный конфликт произошел впервые в Северной столице. Поэтому, заключил Песков, его участникам лучше повесить портреты и Путина, и Пушкина, чтобы успокоиться.