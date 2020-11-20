Выпускники 11-х классов напишут итоговое сочинение по литературе в апреле

Рособрнадзор заявил о переносе даты написания итоговой школьной работы по литературе для выпускников с декабря на апрель.

Рособрнадзор заявил о переносе даты написания итоговой школьной работы по литературе для выпускников с декабря на апрель.

Ввиду опасной ситуации с распространением коронавирусной инфекции выпускники 11-х классов напишут итоговое сочинение (изложение) по литературе не 2 декабря 2020 года, а не раньше 5 апреля 2021 года, сообщили в Рособрнадзоре.