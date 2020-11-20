Двух россиян оштрафовали в Турции за отказ носить маски

Двух россиян, прибывших в Анталью из Санкт-Петербурга, оштрафовали за отказ надеть защитные маски, согласно регламенту турецких противоэпидемических норм.

Двух россиян, прибывших в Анталью из Санкт-Петербурга, оштрафовали за отказ надеть защитные маски, согласно регламенту турецких противоэпидемических норм.

Генконсульство РФ в Анталье сообщает, что вечером 19 ноября в отделение полиции в аэропорту Антальи доставили двух граждан Российской Федерации. В отношении туристов составили протоколы об административном правонарушении за отказ от ношения масок в общественных местах.

После оформления всех формальностей россиян отпустили. Российские граждане по данному инциденту в генконсульство РФ не обращались. Масочный режим действует в Турции из-за роста количества заболевшиъ коронавирусом.