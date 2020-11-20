Путин подарил на день рождения патриарху Кириллу букет белых роз

Президент России Владимир Путин поздравит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения при личной встрече.

Президент России Владимир Путин поздравит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения при личной встрече.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас российский лидер работает в своей подмосковной резиденции. Сегодня представителю РПЦ исполнилось 74 года.

Песков отметил, что встреча состоится в патриарших палатах Большого кремлевского дворца. Предполагается, что еще будут встречи с участием патриарха Кирилла, но об этом сообщат отдельно. Владимир Путин уже подарил имениннику букет белых роз.

"Хочу Вас сердечно поздравить и пожелать Вам здоровья, успехов на благо России и поблагодарить Вас за то, что Вы делаете для страны", — сказал глава государства.

Накануне патриарх Кирилл завел личную страничку в российской социальной сети "Одноклассники". На него уже подписались более 800 человек, передает телеканал "360".