Актер Александр Демидов рассказал о сложном положении "Квартета И"

Коронавирус нового типа может помешать фильму "Обратная связь" отбить материальные вложения. О положении "Квартета И" во время пандемии рассказал актер Александр Демидов.

Коронавирус нового типа может помешать фильму "Обратная связь" отбить материальные вложения. О положении "Квартета И" во время пандемии рассказал актер Александр Демидов.

Новый российский фильм "Обратная связь" выйдет в прокат 17 декабря. Один из главных героев ленты, актер "Квартета И" Александр Демидов опасается, что новые правила поведения в кинотеатрах могут помешать успеху.

"Непонятно, сколько зрителей пойдут в кинотеатры, где опять будет 25-процентная рассадка. Мы вложили в фильм до пандемии больше 100 млн рублей — не знаю, получим ли мы какую-нибудь прибыль и отобьемся ли мы материально", — рассказал актер в интервью Федеральному агентству новостей.

Сложно играть перед полупустым залом и следить, чтобы все зрители были в масках, отметил Демидов. Из-за всех новых мер зрители стали иначе реагировать на происходящее на сцене и на экране.

"В плане выживания нашего коллектива все достаточно тяжело, потому что мы не государственный театр, мы не находимся ни на каких дотациях", — отметил артист.

"Квартет И" арендует площадку в Доме культуры имени Зуева и, кроме налогов, платит еще и за аренду. Ситуацию усложняет и отсутствие новогодних корпоративов, благодаря которым артисты получали неплохие деньги.