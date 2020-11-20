Песков объяснил сокращение поездок Путина в российские регионы

Сокращение поездок президента России Владимира Путина в регионы произошло не в ущерб вниманию к проблемам субъектов РФ, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сокращение поездок президента России Владимира Путина в регионы произошло не в ущерб вниманию к проблемам субъектов РФ, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По понятным причинам Путин стал реже посещать российские регионы, отметил пресс-секретарь президента России. Однако это происходит не в ущерб работы с руководством субъектов страны и вниманию российского лидера к региональным проблемам, пояснил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что пресс-служба своевременно сообщает о рабочих визитах Путина в регионы.