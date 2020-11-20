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13:12   20 Ноября 2020
Политика

Песков объяснил сокращение поездок Путина в российские регионы

Песков объяснил сокращение поездок Путина в российские регионы

Сокращение поездок президента России Владимира Путина в регионы произошло не в ущерб вниманию к проблемам субъектов РФ, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По понятным причинам Путин стал реже посещать российские регионы, отметил пресс-секретарь президента России. Однако это происходит не в ущерб работы с руководством субъектов страны и вниманию российского лидера к региональным проблемам, пояснил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что пресс-служба своевременно сообщает о рабочих визитах Путина в регионы.

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#путин #песков #регионы

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