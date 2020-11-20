Кремль поддержал жесткие меры по борьбе с осквернением памяти ВОВ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал ужесточение наказания за осквернение памяти погибших в годы ВОВ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал ужесточение наказания за осквернение памяти погибших в годы ВОВ.

Песков выразил солидарность с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, который предложил жестче наказывать осквернителей памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, согласно российскому законодательству.

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российский МИД активно реагирует на любые проявления кощунства в адрес этой страницы российской истории.

Ранее председатель СК РФ заявил, что правоохранительные органы "найдут каждого", кто оскверняет память о павших в Великой Отечественной войне.