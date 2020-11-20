Инструмент «мягкой» силы. Как борьба с коррупцией на Украине помогает USAID

Агентство США по международному развитию в очередной раз попытается реформировать украинский финансовый сектор.

США в очередной раз нацелились на преобразование финансового сектора Украины. Американское агентство по международному развитию (USAID) запускают новую программу поддержки страны «победившей постсоветской демократии», сообщает RT.

Цель программы — обеспечение экономического роста на Украине и снижение коррупции. Впрочем, те же самые задачи USAID ставило и в 2016 году, когда направляло деньги Киеву в рамках программы «Трансформации финансового сектора». Тогда предполагалась поддержка малого бизнеса и некоммерческих организаций финансового сектора, а также обеспечение независимости Национального банка Украины.

Эксперты полагают, что эффект от нового проекта USAID будет по-прежнему нулевым. За четыре года американской помощи Украине в борьбе со взяточничеством ситуация не изменилась. Так, по данным Transparency International за 2019 год, страна заняла 129 место в рейтинге восприятия коррупции, став самой коррумпированным государством Европы.

USAID, в свою очередь, вновь пополнит кошельки американских коррупционеров.

Инструмент «мягкой» силы

USAID было создано 35-м президентом США Джоном Кеннеди в ноябре 1961 года как высший федеральный орган страны. Агентство должно было упорядочить разрозненные программы международной помощи Америки, в основании которых лежал План Маршалла. По нему США оказывали помощь послевоенной Европе вплоть до июня 1951 года.

Ежегодно на финансирование программ агентства выделяется около 1% федерального бюджета страны. К слову, в 2019 году его объем составил 4, 407 трлн.долларов. Среди основных направлений работы USAID: стимулирование торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, предотвращение конфликтов и поддержка демократии в развивающихся странах мира.

В действительности же, USAID — один из самых мощных инструментов «мягкой» силы США в международных отношениях, заявил корреспонденту «Политики Сегодня» крымский политолог Владимир Джаралла. Как он отметил, настоящая цель большинства программ — усилить идеологическое влияние Америки.

«Это общественные настроения, подготовка и воспитание элиты, которая навсегда будет связана с Западом, но, естественно, в подчиненном положении. Это не бред конспирологии, а реальная практика. Достаточно взглянуть на современные страны Западной Европы», — полагает эксперт.

Собеседник агентства обратил внимание, что даже те европейские страны, которые обладают серьезным экономическим потенциалом и могут составить политическую конкуренцию США, оказываются бессильными перед таким инструментом.

«Они, на самом деле, ничтожны и прямо признают, что полностью зависят от США и даже считают это для себя необходимым. Ярчайший пример — Германия. Иногда она способна идти против своих собственных национальных интересов, считая, что это необходимо ради интересов США, что вызывает иногда изумление», — делится Джаралла.

На неоднократное «превышение полномочий» USAID обратила внимание и Россия в 2012 году. Тогда Москва приняла решение прекратить деятельность агентства на своей территории из-за того, что оно пыталось влиять на политические процессы, в частности выборы и институты гражданского общества.

Стоит добавить, что первоочередной задачей агентство ставит не только антикоррупционную деятельность. Сотрудничество с Украиной также направлено на борьбу с «российской агрессией».

«Сегодня Украина ведет войну на два фронта, которая ограничивает ее настрой и способность двигаться по пути к самостоятельности: с одной стороны, она должна сопротивляться полномасштабной агрессии со стороны России, а с другой — преодолевать унаследованное от предыдущих лет бремя внутренней коррупции», — заявляется на официальном сайте USAID.

По мнению Джараллы, USAID не завершит противостояния с Россией и в том случае, если к власти в США придет Джо Байден. По словам политолога, его победа может обострить ситуацию на самой Украине. Причина тому — коррупция самого демократа, чьи доходы тесно связаны с этой страной.

Ранее Байдена в этом обвинили республиканцы. По их словам, политик на посту вице-президента США покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.

«Есть старое правило о том, что лист лучше всего спрятать в лесу. Поэтому, как это ни чудовищно звучит, но обострение этой ситуации позволит и отвлечь внимание, с чем связана эта страна, семья и доходы семьи этого человека. Второй момент — изменение настроений на самой Украине. Отчаяние людей, что никакого просвета в политическом мире не видно, они видят непрерывную борьбу страстей, постоянные разговоры. Либо бандиты-убийцы, либо неспособный ни на что пустой болтун», — сетует крымский политолог.

Нулевой эффект

В начале сентября 2020 года USAID заявил, что собирается выделить еще дополнительные $3 млн на реализацию «Трансформации финансового сектора». Новые средства пойдут на последствия от пандемии коронавируса.

Общий бюджет программы составит $26 млн. Более того, агентство сообщило о продлении проекта до 27 августа 2021 года.

Задачи новой программы — иные. Согласно новому проекту, подрядчики должны преобразовать финансовый сектор страны в такую систему, которая бы не допускала «отмывания денег», поощряла накопление сбережений и инвестиции и, наконец, предоставляла необходимые услуги и финансовые инструменты потребителям, чтобы они эффективнее «управляли своим бизнесом и жизнью».

Собеседник издания заверил, что эффект от сотрудничества Украины и USAID — нулевой. По его словам, ни американская, ни украинская сторона, на самом деле, не заинтересованы в реальном результате.

«Это прекрасная тема, которая может продолжаться вечно. Уже сам факт того, что это уже две программы, хотя на самом деле их было намного больше, об этом говорит. Все заинтересованы только в том, чтобы показать этот результат на бумаге, что заставляет с юмором отнестись к понятию коррупции», — выразил мнение политолог.

Джаралла заявил, что коррупцией грешно и само агентство. В частности, в 2013 году юрисконсульт USAID Лайза Гомер на внеконкурсной основе передала выгодный подряд на 155 тысяч долларов своему бывшему боссу. Тогда у следственных органов появилась версия, что в агентстве действует целая коррупционная сеть.

По словам собеседника издания, USAID, как и любая другая бюрократическая структура, должен постоянно обосновывать необходимость своей деятельности. И, как следствие, агентство привлекает к себе новые бюджетные средства под различные программы.

«Дело в том, что большие средства, которые через него проходят, чаще всего исчезают в неизвестном направлении. Те, кто ими занимается с американской стороны, неплохо поправляют свое материальное положение», — не сомневается собеседник агентства.

С другой стороны, с помощью очередного проекта агентство пытается понравиться новой администрации Байдена, в победе которого оно не сомневается.

«Агентство как раз известно тем, что его программы — это продолжение политики империализма США, продвижение его влияния», — подытожил Джаралла.

Сроки реализации новой программы USAID в отношении Украины довольно размыты. Предполагается, что реформация украинской экономики может занять «несколько лет». На настоящий момент представители агентства обратились к заинтересованным организациям, попросив их отправить соответствующие заявки. В последних должна содержаться информация об их опыте и возможностях.

Американский USAID начал сотрудничать с Украиной с 1992 года. До сегодняшнего дня общая помощь Киеву составила более $3 млрд.