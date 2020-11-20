СМИ заявили о падении уровня доверия к президентским выборам в США

Международное аналитическое агентство опубликовало итоги социсследования среди американских избирателей. Итоги оказались неожиданными, доверие к демократам падет.

Международное аналитическое агентство опубликовало итоги социсследования среди американских избирателей. Итоги оказались неожиданными, доверие к демократам падет.

Половина республиканцев считают, что демократ Джо Байден если и мог одержать победу в президентской гонке, то только с помощью фальсификаций, пишет Reuters. Информагентство совместно с исследовательской компанией Ipsos провели социсследование, которое показало, что американское общество теряет веру в американскую демократию.

Республиканцы заявили, что они с подозрением относятся к озвученной Байденом якобы его победе. При этом 52% республиканцев с уверенностью заявили, что на выборах "по праву победил" Трамп, и только 29% высказались схожим образом о Байдене. 68% республиканцев выразили беспокойство по поводу возможных фальсификаций на выборах со стороны демократов.

О том, что нынешние президентские выборы в США были "законными и точными", заявили 55% взрослого населения Соединенных Штатов, то есть на 7% меньше, чем после выборов 2016 года. А о том, что нынешние выборы стали "результатом незаконного голосования или фальсификаций", заявили 28% опрошенных, то есть на 12% больше, чем четыре года назад.