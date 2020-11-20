12:40 20 Ноября 2020Политика
Названы главные вопросы для Путина на саммите G20
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга озвучил главные вопросы для российского лидера Владимира Путина на предстоящем саммите G20.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга озвучил главные вопросы для российского лидера Владимира Путина на предстоящем саммите G20.
Борьба с распространением COVID-19 и сведение к минимуму последствий пандемии для экономики станут главными вопросами для президента на саммите G20, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Мероприятие пройдет в Саудовской Аравии в дистанционном формате с 21 по 22 ноября. Организаторы саммита пока не определились с четким планом выступлений, однако известно, что российский лидер не намерен устраивать пресс-конференцию по итогам встреч, заявил Песков.