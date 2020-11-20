Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:40   20 Ноября 2020
Политика

Названы главные вопросы для Путина на саммите G20

Названы главные вопросы для Путина на саммите G20

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга озвучил главные вопросы для российского лидера Владимира Путина на предстоящем саммите G20.

Борьба с распространением COVID-19 и сведение к минимуму последствий пандемии для экономики станут главными вопросами для президента на саммите G20, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Мероприятие пройдет в Саудовской Аравии в дистанционном формате с 21 по 22 ноября. Организаторы саммита пока не определились с четким планом выступлений, однако известно, что российский лидер не намерен устраивать пресс-конференцию по итогам встреч, заявил Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #g20 #саммит

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров