Названы главные вопросы для Путина на саммите G20

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга озвучил главные вопросы для российского лидера Владимира Путина на предстоящем саммите G20.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга озвучил главные вопросы для российского лидера Владимира Путина на предстоящем саммите G20.

Борьба с распространением COVID-19 и сведение к минимуму последствий пандемии для экономики станут главными вопросами для президента на саммите G20, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Мероприятие пройдет в Саудовской Аравии в дистанционном формате с 21 по 22 ноября. Организаторы саммита пока не определились с четким планом выступлений, однако известно, что российский лидер не намерен устраивать пресс-конференцию по итогам встреч, заявил Песков.