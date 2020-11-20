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12:24   20 Ноября 2020
Политика

Журналист Anna News сообщил о беспределе на YouTube

Журналист Anna News сообщил о беспределе на YouTube

Платформа YouTube удалила канал агентства Anna News без объяснения причин.

Инцидент произошел 19 ноября. Об этом передает издание "Журналистская правда" со ссылкой на сообщение в социальных сетях военного корреспондента Александра Харченко.

Журналист выдвинул несколько гипотез, объясняющих действие иностранного ресурса. YouTube могло не устроить освещение конфликта в Нагорном Карабахе, отметил Харченко. Или канал агентства снова начал набирать популярность на платформе, констатировал корреспондент. Если YouTube поступает подобным образом, журналисты на верном пути, заключил Александр Харченко.

Агентство Anna News уделяет пристальное внимание освещению событий в горячих точках. Видео корреспондентов из Нагорного Карабаха набирали сотни тысяч просмотров.

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#youtube #нагорный карабах #Александр Харченко

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