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12:20   20 Ноября 2020
Происшествия

Следователи возбудили дело после обысков в воронежском батальоне ГИБДД

Следователи возбудили дело после обысков в воронежском батальоне ГИБДД

СК возбудил уголовное дело после обысков в батальоне ГИБДД по Воронежской области. Сотрудник ДПС подозревается в получении взятки.

Правоохранители задержали инспектора по подозрению в получении взятки за предоставление сведений о ДТП. По месту его службы был проведен обыск, сообщает пресс-секретарь СК РФ по Воронежской области Ольга Бовт.

После проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки за незаконные действия". Следствие считает, что сотрудник ДПС в январе 2019 года договорился с "аварийным комиссаром", что он предоставит ему за вознаграждение информацию о ДТП.

Следственные действия прошли в отдельном батальоне ГИБДД 19 ноября. Правоохранители проводили проверку информации о противоправных действиях сотрудников ДПС.

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