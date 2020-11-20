Опубликованы кадры спасения первоклассника во Владимирской области

СК обнародовал кадры спасения семилетнего мальчика, которого два месяца удерживали в подвале. По подозрению в похищении ребенка задержан местный житель.

СК обнародовал кадры спасения семилетнего мальчика, которого два месяца удерживали в подвале. По подозрению в похищении ребенка задержан местный житель.

На видео видно, как правоохранители через окно проникают в дом, где держали мальчика. Кадры публикует пресс-служба СК РФ. Предполагаемый похититель сообщил, что держал ребенка в подвале.

Первоклассник пропал 28 сентября. Накануне его обнаружили живым в 20 км от дома. По информации следователей, 26-летний мужчина насильно посадил мальчика в автомобиль и увез в деревню Макариха.

В поисках ребенка были задействованы правоохранители, волонтеры и местные жители. Территорию осматривали с помощью беспилотников и вертолета гражданской авиации. За информацию о местонахождении мальчика было объявлено вознаграждение.