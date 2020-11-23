Крымский курорт обошел санкции и очаровал жюри престижной европейской премии

Корреспондент «Политики Сегодня» наведалась в отель и посмотрела, чем живет лауреат мировых премий в осенние месяцы.

Крым — полуостров парадоксов. Обремененный санкциями, он тем не менее не падает в грязь лицом на мировом балу. Пляжный спа-отель «Мрия», расположенный неподалеку от Ялты, второй год подряд получает престижную европейскую премию World Travel Awards.

В 2020 оздоровительный комплекс Mriya Resort & SPA признан лучшим в номинациях «ведущий развлекательный курорт Европы» и «ведущий европейский роскошный семейный курорт».

Правда, по признанию сотрудников, иностранец в отеле — редкий гость (и это при том, что дизайном главного здания, например, занимался знаменитый британец Норманн Фостер). Чаще всего крымский триумфатор становится пристанью москвичей, петербуржцев, жителей Казани и Владивостока.

Отсутствие зарубежного контингента стоит списать на санкции, не слишком высокая популярность у регионального туриста тоже не удивительна, ведь «Мрия» заняла третью строчку в топе самых дорогих путешествий по стране в текущем году, уступив только индивидуальной экспедиции на ледоколе на Северный полюс и новогоднему туру на двоих в премиальном элитном бутик-отеле в Сочи.

В ноябре цены на проживание в главном корпусе и на виллах комплекса угадываемо снижаются: уютный семейный коттедж на море в несезон обходится путешественнику в сутки как 750 стаканов капучино, самый доступный номер стоит в 15 раз меньше.

И если летом здесь не составит труда встретить Филиппа Киркорова или Ксению Бородину, то в осеннюю пору постояльцы курорта ничем не отличаются от пешеходов Ялтинской набережной, например. Никаких Rollie на руке, как поет король эстрады. Вот пышная женщина в белом халате неуместно спустилась в деловой лобби-бар, вот самый обыкновенный мальчик в курточке, как это свойственно любому его ровеснику, застревает во вращающихся дверях на входе. Такая же обыкновенная мама вытаскивает своего хулигана, успокаивает и приговаривает:

«Видел же, куда лезешь. Ну будешь знать теперь!»

Тут же шестилетняя девочка с южным акцентом читает по слогам новое слово на фонтане во внутреннем дворике: «Сбееер-банк», пока швейцары выгружают из микроавтобуса бесконечные чемоданы ее огромной семьи. И хотя Герман Греф подумал о детях и сократил название организации до одного слога, до Крыма реформа не добралась. Господа, отделений банка на полуострове, как известно, нет, всего-то заменить на фонтане надпись, плевое дело! Но в «Мрии» у Германа Оскаровича занятия поинтереснее филологических изысканий.

Государственный деятель открывает новую локацию — «Винный парк». О необходимости виноградника на территории гостиницы еще в 2018 году говорил президент России Владимир Путин. Тогда же очень хвалил площадку и Грефа, вложившего в проект около 300 миллионов долларов. В новоиспеченном парке любитель биометрических данных не мог не использовать какое-нибудь ноу-хау, поэтому здесь будет задействована уникальная система распознавания лиц посетителей.

Никаких проходных и ограждений, но, если кто-то гуляет без билета, искусственный интеллект быстро вычислит это и сообщит сотруднику: тот найдет «зайца» и вежливо попросит оплатить пребывание на столь красивой территории возле моря. Официальное открытие парка пройдет весной 2021 года, а пока лозы ждут своего звездного часа, сделанный на заказ робот-сомелье готовится обслуживать энотуристов. Имени у машины, знающей все о вине, пока нет, зато есть две железные руки и жажда помогать людям расслабляться с бокалом на фоне гор или пляжа.

Кстати, для релаксации на территории комплекса есть и другая зона — Японский сад «Шесть чувств». Чайные церемонии и открытые купели с горячей водой актуальны и в ноябре. Правда, в связи с эпидемиологической ситуацией гуляют по живописным тропинкам и любуются карпами здесь только клиенты «Мрии», для желающих «с улицы» вход закрыт.

И хотя отель заполнен на 80%, в саду людей немного. Зато можно уединиться и подумать, например, о нескончаемых плюсах внутреннего туризма под журчание ручейка: оказывается, и в России можно найти Японию, если границы закрыты.

Атрибуты страны восходящего солнца продаются прямо у входа в сад. Кимоно, чаи, ножи, предметы для творчества, само творчество тоже здесь: прямо сейчас для детей проводится мастер-класс. Родители в этот момент, очевидно, отдыхают в спа-центре или в одном из семи ресторанов курорта.

«Как вам суп?» — наверняка спрашивает у них любезный официант, поднося эффектно дымящееся второе блюдо из морепродуктов.

Не зря «Мрия» исповедует философию идеального гостеприимства. Отдыхающих здесь круглосуточно возят на электрокарах, чтобы они не уставали от длительных пеших прогулок, любой сотрудник беспрерывно здоровается со всеми, кто попадается ему на пути. Приглядишься к лицам дворников и садовников — и те приветливо улыбаются.

Хотя во время пандемии между комплексом и гостями, конечно, появился некоторый холодок в виде справки об отсутствии коронавируса. Но и он связан с заботой о здоровье туристов. Здоровье здесь вообще в приоритете — на территории комплекса находится Институт активного долголетия. Специалисты, как модно выразилась экскурсовод, делают чек-ап организма, назначают физиотерапию, косметологию и массаж. Бесплатно воспользоваться услугами центра могут отдыхающие, забронировавшие более девяти ночей в «Мрии».

Несложный лайфхак для тех, кто хочет посмотреть на обсуждаемую жемчужину Крыма и не потратить все сбережения: приезжайте в комплекс после новогодних праздников, обычно это время туристического затишья и низких цен. А сотрудники «Сбера», их семьи и друзья круглогодично могут воспользоваться привилегией и отдохнуть в роскошном отеле со скидками от 15 до 80 процентов. Поэтому никогда не поздно устроиться в организацию или подружиться с каким-нибудь ее топ-менеджером.

Еще одна возможность посетить курорт — это участие в одном из многочисленных форумов, которые здесь проходят. Не так давно завершился Крымский международный имплантологический конгресс, а традиционным событием является, например, Ялтинский экономический форум, за который на Mriya Resort & SPA были наложены дополнительные американские санкции, ведь Минфин США называет мероприятие главной российской платформой для демонстрации инвестиционных возможностей в Крыму.

Приятно, что «Мрия» выходит за пределы своей территории и наводит порядки на всем полуострове. К примеру, комплекс занимался реконструкцией экотроп Шайтан-Мердвен и Биюк-Исар в районе Ялты. Благоустройство обошлось в 11,6 миллиона рублей. Два подъема оборудованы ступенями, скамейками, качелями и беседками. Также по ходу троп размещены указатели и информационные стенды, где описана история и география данных мест, сведения о животном и растительном мире. Реконструкция сделала упомянутые маршруты протяженностью 500 м и 5,5 км доступными для людей с любой подготовкой.

Кстати, в античную эпоху эти тропы были частью дороги в Херсонес, проложенной римлянами. В советский период они стали туристическими, но не были достаточно облагорожены, что снижало спрос. «Мрия» взялась проблему решить. Но неухоженные объекты окружают, к сожалению, и сам комплекс. Странно на фоне стильного японского сада и внушительных горных пейзажей выглядит заброшенный санаторий «Зори России».

Руководство несколько раз пыталось выкупить санаторий у его владельцев, чтобы расширить победоносный курорт, но те наотрез отказываются.

Зато крымский отель дотянулся аж до Москвы, где расположился филиал здешнего ресторана «Черное море». Так что поклонники «Мрии» из столицы всегда могут прикоснуться к атмосфере спа-отеля, не выезжая из родного города.

Для этой же цели здесь, в главном комплексе, находится фирменный магазин сувениров. Для всего остального — бассейн, тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр, сауны — в общем, все атрибуты красивой жизни.

Для специальных гостей, которым и этого мало, существуют воздушные развлечения. В хозяйстве отеля два вертолета, экскурсии на которых очень нравятся детям. Кроме того, желающие за сорок минут могут добраться до аэропорта в Симферополе, воспользовавшись летательными аппаратами. Услуга стоит 60 тысяч рублей.

Ну не мечта ли? К слову, «Мрия» с украинского именно так и переводится. Правда, учитывая экономические упадки, вызванные коронавирусом, от многих россиян эта мечта все дальше.