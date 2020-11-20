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12:04   20 Ноября 2020
Экономика

Мишустин назначил Буцаева главой Российского экологического оператора

Мишустин назначил Буцаева главой Российского экологического оператора

Денис Буцаев снова возглавит компанию "Российский экологический оператор". Такое сообщение появилось на сайте кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дениса Буцаева гендиректором Российского экологического оператора. Компания формирует комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Новый директор будет руководить организацией три года. Буцаев ранее возглавлял РЭО. Однако позднее подал в отставку.

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#мишустин #буцаев #рэо

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