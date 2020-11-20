Мишустин назначил Буцаева главой Российского экологического оператора

Денис Буцаев снова возглавит компанию "Российский экологический оператор". Такое сообщение появилось на сайте кабмина.

Денис Буцаев снова возглавит компанию "Российский экологический оператор". Такое сообщение появилось на сайте кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дениса Буцаева гендиректором Российского экологического оператора. Компания формирует комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Новый директор будет руководить организацией три года. Буцаев ранее возглавлял РЭО. Однако позднее подал в отставку.