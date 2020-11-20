Алиев: договоренности по Карабаху полностью отвечают интересам Азербайджана

Трехсторонние соглашения по Нагорному Карабаху полностью отвечают интересам Азербайджана. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев 20 ноября, в пятницу.

Трехсторонние соглашения по Нагорному Карабаху полностью отвечают интересам Азербайджана. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев 20 ноября, в пятницу.

Ранее азербайджанский лидер сообщал, что Агдамский район перешел под контроль Баку. По словам Алиева, восстановление гражданской инфраструктуры в Карабахе начнется после полного разминирования территорий.

Совместное заявление о прекращении боевых действий в НКР подписали 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Согласно договоренностям, армянская и азербайджанская армии останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Агдамский, переходят под контроль Азербайджана.