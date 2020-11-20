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11:48   20 Ноября 2020
Происшествия

Россиянина осудили на 13 лет колонии за попытку передачи данных ЦРУ

Россиянина осудили на 13 лет колонии за попытку передачи данных ЦРУ

Бывший работник отечественной оборонки Юрий Ещенко был осужден на 13 лет колонии строгого режима за попытку продажи Соединенным Штатам засекреченных данных, сообщают в ФСБ.

Мужчина был сотрудником организации, которая специализировалась на обслуживании радиоэлектронных систем кораблей Северного флота в Североморске. Следственный комитет РФ установил, что злоумышленник планировал продать США некие данные "о перспективных разработках российского ВПК".

Ещенко копировал документы в период с 2015 по 2017 год, а в прошлом году вышел на ЦРУ. Злоумышленника задержали, когда тот пытался передать информацию за рубеж. Это произошло в Брянской области, которая граничит с Белоруссией и Украиной.

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#сша #цру #преступление #секретная информация

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