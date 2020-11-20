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11:47   20 Ноября 2020
Политика

Генпрокурор России заявил, что пропаганду нацизма необходимо запретить

Генпрокурор России заявил, что пропаганду нацизма необходимо запретить

Пропаганду нацизма и фальсификацию истории необходимо запретить законодательным путем, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

По его словам, в мире подменяют понятия, называя нацизм "преступлениями тоталитарных режимов". Проявления нацизма должны однозначно осуждаться, заявил Краснов в день 75-летия начала Нюрнбергского трибунала.

Необходимо с помощью законов запретить пропаганду нацизма и фальсификацию истории, подчеркнул российский генпрокурор.

20 ноября 1945 года перед Международным военным трибуналом предстали руководители Третьего рейха, которым предъявили обвинения а преступлениях против человечности.

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