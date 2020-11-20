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11:37   20 Ноября 2020
Политика

Додон анонсировал инаугурацию нового президента Молдавии

Додон анонсировал инаугурацию нового президента Молдавии

Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду состоится 24-25 декабря, сообщил действующий лидер республики Игорь Додон.

Церемония вступления в должность Санду запланирована на 24-25 декабря, отметил Додон во время прямого включения в соцсетях. Молдавский лидер добавил, что поручил администрации президента посодействовать в организации инаугурации.

По результатам состоявшего в Молдавии второго тура президентских выборов его победителем стала экс-премьер республики Майя Санду, набравшая 57,7% голосов избирателей.

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#молдавия #додон #инаугурация

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