Додон анонсировал инаугурацию нового президента Молдавии

Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду состоится 24-25 декабря, сообщил действующий лидер республики Игорь Додон.

Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду состоится 24-25 декабря, сообщил действующий лидер республики Игорь Додон.

Церемония вступления в должность Санду запланирована на 24-25 декабря, отметил Додон во время прямого включения в соцсетях. Молдавский лидер добавил, что поручил администрации президента посодействовать в организации инаугурации.

По результатам состоявшего в Молдавии второго тура президентских выборов его победителем стала экс-премьер республики Майя Санду, набравшая 57,7% голосов избирателей.