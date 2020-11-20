Церемония прощания с режиссером Романом Виктюком проходит в стенах его столичного театра.

Церемония прощания с режиссером Романом Виктюком проходит в стенах его столичного театра.

Прямая трансляция прощания с народным артистом России Романом Виктюком началась в Москве. Церемония проходит в Театре Романа Виктюка на Стромынке, где скончавшийся работал художественным руководителем.

Театральный режиссер Роман Виктюк скончался в Москве на 84-м году жизни в больнице имени братьев Бахрушиных после заражения коронавирусной инфекцией. Народного артиста РФ госпитализировали в конце октября, после ухудшения состояния его перевели в реанимацию.