«Не укради». Сын священника Михаил Мень нарушил одну из десяти заповедей

Одному из самых узнаваемых российских политиков Михаилу Меню предъявили серьезное обвинение и уже лишили сенаторской неприкосновенности.

Это событие удивило, удивило очень. Одному из самых узнаваемых российских политиков Михаилу Меню предъявили серьезное обвинение и даже лишили сенаторской неприкосновенности. Следствие считает, что сын бескорыстного священника нарушил одну из десяти заповедей, присвоив себе 700 миллионов рублей. Разбираемся в причинах конфуза.

После этого точно уверуешь в истину – от сумы и тюрьмы не зарекайся. Уж очень крутое пике заложил своей биографией Михаил Александрович. Его отец, Александр Владимирович Мень – известный в России богослов, протоиерей РПЦ. Однако родившись в такой семье, Михаил выбрал свой путь, причем кардинально иной – политику. И сделал эффектную карьеру. Как казалось, до недавнего времени.

Из его личных вех выделяется работа в чине вице-губернатора Московской области (1999-2002), заместителя мэра Москвы (2002-2005), губернатора Ивановской области (2005-2013). Еще в бытность свою губернатором он явно выделялся среди коллег-хозяйственников интеллигентной внешностью, стройным складом речи. Чувствовалось: такой не задержится на региональном уровне.

Так и случилось. Вскоре он вернулся в Москву, оставив город ткачих и став федеральным строительным министром. Но и на этом посту, возглавляя Минстрой с 2013 по 2018 годы, ныне опальный политик добился многого, считает политический консультант Игорь Баранов:

«Это и рекордная динамика по вводу жилья за 2014-2017 годы, и введение лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, и реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", и сохранение объемов ипотечного кредитования. В 2017 году Мень был избран членом президиума генерального совета партии "Единая Россия", что говорит о полном доверии к нему со стороны политического руководства страны… Поэтому таким неожиданным и ошеломляющим для меня стало известие, что Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о хищении из бюджета Ивановской области в бытность Михаила Меня губернатором».

Напомним, 18 ноября 2020 года Совет Федерации удовлетворил представление генпрокурора Игоря Краснова и дал согласие на привлечение Михаила Меня к уголовной ответственности. Он был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности и Следственного комитета. Меню предъявлено обвинение по ст. 160 в растрате, совершенной на посту губернатора.

Однако отправить в СИЗО такую фигуру все же не рискнули. Суд в Москве избрал экс-главе Ивановской области очень необычную, человечную меру пресечения. Он не потерял свободу, ему лишь запрещены некоторые действия. Вплоть до 18 января Меню нельзя покидать место проживания, выходить можно лишь на двухчасовые прогулки. Он не может общаться с «определенным кругом лиц» (каким, интересно?), отправлять и получать почту, пользоваться интернетом.

Некоторые уже говорят, что столь необычным наказанием даже создан прецедент – наказание для VIP-персон. Впрочем, любопытнее разобраться в истоках произошедшего. Игорь Баранов предложил свою версию причин скандала:

«Считаю, что поводом для такого резонансного события явились какие-то экстраординарные события, которые, возможно, проявятся в ближайшее время. Например, это – отголоски "схватки за мусор", – в конце прошлого года появилась информация о том, что кандидатура Михаила Меня обсуждается на должность руководителя федерального "мусорного оператора" — РЭО. Но, скорее всего, это его удаление из политики связанно со скорым "транзитом власти"».

Впрочем, о реальной подноготной этого политического ЧП мы можем только догадываться. Как считает политолог Евгений Минченко, очень сложно разобраться, где в уголовных делах против российских чиновников действительно коррупция, а где – внутриэлитная борьба. А потому сторонним наблюдателям сложно настаивать на той или другой версии.

«В то же время, Михаил Мень является достаточно значимой фигурой в российском политическом пространстве, особенно учитывая его бэкграунд. А памятуя о том, что неприкосновенность с него была снята лишь частично, то есть ситуация не предполагает помещение его в СИЗО, я думаю, что битва вокруг Меня далеко еще не закончена», – отметил эксперт.

На фоне этой громкой коррупционной истории профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев порассуждал о корнях такого социального зла, как коррупция, а также о сопровождающих ее легендах в массовом сознании:

«Существует миф, что власть сама по себе не может и не хочет бороться с коррупцией, поскольку коррупция – это одна из обязательных составляющих власти. Нам постоянно твердят, что "власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно", что "там нет ни одного порядочного человека". Что во власть идут, чтобы воровать, и если даже туда случайно попадет порядочный человек – система его перемелет, и он станет таким же вором, как и все».

На самом деле, как считает наш собеседник, это весьма спорные тезисы, они распространились как суеверия. Человек может всю жизнь соприкасаться с добросовестными госслужащими и… не обращать на них внимания. Однако стоит ему столкнуться или просто услышать про нечестного чиновника, как это укладывается в его картину мира — что власть с коррупцией не борется, потому что «там все коррупционеры».

В действительности, как считает Матвейчев, борьба с мздоимством на всех этажах российской властной системы ведется на серьезном уровне. Это подтверждает и случай с обвинением Меня, и истории с «посадками» целого ряда губернаторов, которые считали себя хозяевами, чуть ли не владельцами своих регионов. Действительность вновь доказывает, что «перед законом все равны», эта хрестоматийная формула в стране все-таки работает.