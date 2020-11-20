Путин назвал выводы Нюрнбергского трибунала актуальными до сих пор

Президент России Владимир Путин участвует в видеоконференции международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга", где заявил об актуальности решений трибунала.

Президент России Владимир Путин участвует в видеоконференции международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга", где заявил об актуальности решений трибунала.

Владимир Путин заявил, что выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны, а преступления нацистов не имеют срока давности. Солецкий суд России месяц назад впервые в судебном производстве РФ признал геноцидом массовые казни мирных жителей близ деревни Жестяная горка. По словам Путина, необходимо стоять на страже решений Суда народов. Его принципы являются основой ценностей норм международного права.