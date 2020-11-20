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11:17   20 Ноября 2020
Армия

Алиев заявил, что Азербайджан взял под контроль Агдамский район Карабаха

Алиев заявил, что Азербайджан взял под контроль Агдамский район Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подразделения армии страны взяли под контроль Агдамский район Нагорного Карабаха.

Военнослужащие Азербайджана вошли в Агдамский район, сообщили ранее в Минобороны страны.

Также Алиев отметил, что Баку приступил к работе по восстановлению перешедших под его контроль территорий Карабаха.

Президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении огня в зоне конфликта на территории Нагорного Карабаха с 10 ноября.

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#азербайджан #алиев #карабах

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