Более 24 тысяч человек заразились коронавирусом в России за последние сутки

Оперативный штаб по нераспространению коронавируса по территории России сообщил о регистрации 24 318 новых случаев инфекции в 85 регионах страны.

Оперативный штаб по нераспространению коронавируса по территории России сообщил о регистрации 24 318 новых случаев инфекции в 85 регионах страны.

Согласно обновленным данным оперативного штаба, к 20 ноября в стране насчитывается 2 039 926 заболевших COVID-19. Из общего числа новых случаев инфекции, зафиксированных за минувшие сутки, 24,4% проявлялись без симптомов вируса.

Медики также зарегистрировали 461 летальный исход, в итоге с диагностированной инфекцией в России ушли из жизни 35 311 граждан. Оперативный штаб сообщил о еще 24 758 пациентах, которые успешно прошли лечение от коронавируса. Таким образом, побороли заболевание 1 551 414 россиян.