Шансы на достройку «Северного потока — 2» вырастут при новом президенте США

Кандидат в президенты США воспользуется трубопроводом, чтобы наладить отношения с ФРГ.

Немецкая газета Die Welt пишет о начале «решающей схватки» за российско-германский проект «Северный поток — 2» (СП-2). Она развернется между Берлином и Вашингтоном, чьи интересы пресекли окончание строительства газопровода.

У руля в США может встать представитель Демократической партии Джозеф Байден. Немецкие журналисты пишут, что он является куда более ярым противником российского газа, чем Дональд Трамп, который ввел многочисленные санкции против компаний, участвующих в прокладке труб.

Накануне крупнейший немецкий таблоид Bild уже подтверждал этот тезис в материале под названием: «Байден хочет похоронить Северный поток Путина». В нем сказано, что после официальной победы на выборах в США демократ в 2021 году начнет еще больше «закручивать гайки» СП-2, что приведет к полной остановке проекта.

Противоположной точки зрения по «Северному потоку — 2» придерживаются парламентарии Бундестага. На недавнем заседании депутаты отклонили заявление о поддержке газопровода, но лишь потому, что оно является формальностью и никак не повлияет на строительство СП-2. На словах идею партии «Альтернатива для Германии» все же поддержали, решив, что федеральное правительство нужно призвать обеспечить скорейшее завершение проекта.

Представитель Социал-демократической партии Германии Тимон Греммельс обратил внимание, что «Северный поток — 2» действительно поможет наладить доверительный политический диалог с Россией. Однако это не единственная причина, по которой трубопровод следует достроить. Если этого не сделать, Москва переориентирует поставки голубого топлива Пекину. Этот союз должен вызывать в Вашингтоне гораздо большие опасения, сыронизировал Греммельс.

На заседании даже обсудили возможные санкции против США, если они и дальше будут препятствовать строительству СП-2. По словам главы комитета Бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста, Берлин должен действовать быстро и показать Вашингтону, что настроен на сотрудничество с Россией более, чем серьезно.

«У нас [Германии] есть еще шанс защититься, потому что американцы как раз это [СП-2] обсуждают. <…> Мы должны делать то же самое, что и американцы, собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запрет на въезд, возможно, заморозить вклады. Это то же самое, чем они грозят нам. Только на это они отреагируют», — заверил Эрнст.

В любом случае, Германии вскоре тоже придется определиться, на чьей стороне она выступает. Отношения Вашингтона и Берлина в последнее время не ладятся из-за резкой критики Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО. Глава Белого дома требует, чтобы Германия перечисляла в общий бюджет Североатлантического альянса 2% ВВП (около 80 млрд. евро) в год. Сейчас взносы ФРГ — 1,5%.

Для Байдена, который собирается «дружить» с Европой, отношения с Германией очень важны, считает доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин. В беседе с «Политикой Сегодня» он допустил, что представитель Демократической партии США, став президентом, «пожертвует» «Северным потоком — 2» ради полноценного сотрудничества с Берлином.

«Джо Байден хочет восстановить отношения с Германией, которые были испорчены Трампом. И "Северный поток — 2", видимо, станет той самой разменной монетой, которую демократ заплатит за это. На словах он, конечно, будет против. Но на деле все условия для окончания строительства газопровода будут созданы. Он будет не препятствовать, а, скорее, обозначать это препятствие. Ничего сверхъестественного Байден не сделает», — уверен специалист.

Отношения с Россией здесь не при чем, добавил Марголин. СП-2 – не геополитический проект, а экономический. Германии он принесет огромную выгоду, и этот факт игнорировать в Бундестаге не будут.

«Это немецкие бизнес-интересы. У Германии растет влияние, растет ее энергетическая безопасность, растет ее влияние на европейский рынок, которое и так было внушительным. Для Берлина это чистый бизнес-проект, за которым никакой политики нет. Это просто американская трактовка событий [политический сговор с Россией], но от США мы уже ничего хорошего давно не ждем», — подытожил эксперт.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградской области, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Длина труб — 1200 километров. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год.

Планировалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году. Однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, желая войти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что газопровод достроят силами России.

Выборы президента в США прошли 3 ноября 2020 года. Главными претендентами на высший государственный пост стали действующий лидер Дональд Трамп и вице-президент при прошлой администрации Джо Байден. Голоса считают до сих пор, процесс сильно замедлился из-за процедуры почтового голосования. По предварительным результатам, демократ обгоняет республиканца по голосам выборщиков (306 против 232).