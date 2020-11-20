Глава ДНР Пушилин заявил об опасности, которую готовит Киев для россиян

Глава ДНР Денис Пушилин раскрыл план украинских властей в отношении граждан РФ. Он сообщил, что Киев готовит концлагеря для всех, кто имеет российский паспорт.

Глава ДНР Денис Пушилин раскрыл план украинских властей в отношении граждан РФ. Он сообщил, что Киев готовит концлагеря для всех, кто имеет российский паспорт.

Генштаб Украины получит право принудительно переселять жителей Украины, имеющих российский паспорт, на задворки страны или помещать в концлагеря. Об этом сообщил глава неподконтрольной Киеву ДНР Денис Пушилин. По его словам, это будет происходить в рамках нового закона об интернировании, который вводят под размытыми формулировками.

"Интернирование – принудительная изоляция в связи с вооруженным конфликтом, о чем идет речь в законопроекте, – коснется и жителей ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта, и жителей Крыма. Хотя Украина оставляет за собой возможность без суда и следствия применять принудительное интернирование абсолютно ко всем гражданам Российской Федерации. Их намерены отправлять в концлагеря", — цитирует Пушилина официальный сайт ДНР.

Глава неподконтрольной Украине республики сравнил новый закон об интернировании с тем, что было в фашистской Германии. "Тогда тоже советским гражданам обещали теплые постели и сытные обеды", подытожил Пушилин.