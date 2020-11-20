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10:54   20 Ноября 2020
Происшествия

Полиция установила личность похитителя школьника под Владимиром

Полиция установила личность похитителя школьника под Владимиром

Личность похитителя семилетнего ребенка установили полицейские во Владимирской области. Им оказался ранее несудимый 26-летний Дмитрий Копылов.

По данным следствия, 28 сентября в полицию Камешковского района поступило сообщение, что в поселке Горки после школы домой не пришел ребенок. Поисками школьника занимались полицейские, следователи, сотрудники прокуратуры, волонтеры и военные.

Также были задействованы беспилотные аппараты и вертолеты гражданской авиации. За помощь в розыске школьника было объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Накануне школьника нашли в деревне Макариха Камешковского района Владимирской области. С момента исчезновения он был в частном доме.

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