Полиция установила личность похитителя школьника под Владимиром

Личность похитителя семилетнего ребенка установили полицейские во Владимирской области. Им оказался ранее несудимый 26-летний Дмитрий Копылов.

Личность похитителя семилетнего ребенка установили полицейские во Владимирской области. Им оказался ранее несудимый 26-летний Дмитрий Копылов.

По данным следствия, 28 сентября в полицию Камешковского района поступило сообщение, что в поселке Горки после школы домой не пришел ребенок. Поисками школьника занимались полицейские, следователи, сотрудники прокуратуры, волонтеры и военные.

Также были задействованы беспилотные аппараты и вертолеты гражданской авиации. За помощь в розыске школьника было объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Накануне школьника нашли в деревне Макариха Камешковского района Владимирской области. С момента исчезновения он был в частном доме.