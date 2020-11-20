Политика трампизма ломает стратегию Байдена стать объединяющим лидером США

Эксперт объяснил, почему Трамп сможет спать спокойно даже в случае победы Джо Байдена на выборах.

Попытки действующего американского лидера Дональда Трампа оспорить предварительные результаты выборов и доказать фальсификации со стороны Демократической партии терпят поражение. Пересчет пяти миллионов голосов в штате Джорджия ничего республиканцам не дал, а лишь подтвердил победу Джозефа Байдена. Еще в трех штатах заявки на пересчет голосов просто отклонили.

Но 45-й президент США уступать кресло по-прежнему не собирается. Юридический подход не сработал, и теперь Трамп намерен добиться своего через «доверительные беседы». Агентство Reuters со ссылкой на источники в штабе республиканца пишет, что в Белый дом уже приглашены спикер Палаты представителей Ли Чатфилд и спикер Сената Майк Ширки. Оба выходцы из Республиканской партии.

Политики представляют штат Мичиган, где также победил демократ Байден. Трамп хочет «побеседовать» с ними и убедить в том, что выборы сфальсифицированы, а выборщики подкуплены. Через законодательные органы штата Чатфилд и Ширки смогут законным образом заменить одних выборщиков на других, которые уже отдадут свои голоса американскому лидеру.

На этом борьба за президентское кресло не заканчивается, сообщает Reuters:

«Команда Трампа не отказывается от своих усилий по отмене результатов американских выборов. Рудольф Джулиани, личный адвокат президента, заявил на пресс-конференции в четверг [19 ноября], что он планирует подать еще несколько судебных исков, обвиняя демократов в организации "Национального заговора" с целью кражи выборов, не предлагая никаких доказательств в поддержку этого заявления».

«Национальный сговор» в штабе республиканцев придумали «вдогонку», ведь даже с условием, что Трампу удастся отвоевать себе Мичиган, штат не принесет ему больше 16 голосов выборщиков. Победить на выборах это не поможет, ведь президент значительно уступает своему оппоненту по числу голосов от тех самых выборщиков (306 против 232).

Джо Байден уже назвал хитроумный план Трампа «совершенно безответственным». По мнению демократа, республиканцы не смогут помешать ему занять пост главы Белого дома. 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, Байден собирается возглавить Соединенные Штаты.

Помешать этому уже практически невозможно, уверен ведущий научный сотрудник Института международных исследований, политолог и дипломат Виктор Мизин. Попытки Трампа держаться за власть уже вызывают ироничную улыбку даже у некоторых его сторонников. Единственное, что может сейчас сделать президент США, это «уйти достойно».

«Победа Джо Байдена уже очевидна, хотя за Трампа проголосовало небывало большое количество людей. Но даже некоторые из его окружения считают, что эта борьба за выборы уже переходит все границы. Но Трамп верен своему психотипу, он не хочет смиряться с такими итогами. Хотя, конечно же, его слова имеют под собой основания: в день выборов [3 ноября] и после творилась полная неразбериха. Имели место вбросы и фальсификации, которые, однако, доказать очень сложно», — рассказал специалист.

Самым подозрительным примером в ходе выборов стал подсчет голосов в Висконсине в ночь с 3 на 4 ноября. Тогда всего за несколько часов копилка Джо Байдена пополнилась сразу на 100 тысяч голосов. В то же время поддержка Трампа не выросла ни на голос. Этот график стал своеобразным символом выборов президента США в 2020 году. Народные умельцы в графических редакторах поспешили превратить «ступеньку» голосов за Байдена в первую букву слова Fraud («мошенничество» — англ.).

Даже если Трамп уйдет с поста президента, он еще долго не лишится поддержки ядерного электората, обратил внимание Мизин. Не стоит забывать, что за республиканца проголосовала почти половина Америки (больше 80 миллионов человек).

Этот факт, как минимум, ломает стратегию Байдена, который называл себя «объединяющим лидером». Как к нему будет относиться половина страны после выборов, остается только догадываться, добавил собеседник «Политики Сегодня».

«Трампу не стоит уходить из политики, ведь его взгляды породили целое политическое направление – трампизм. И у этого направления очень много сторонников, причем не только среди обывателей из американской сельской местности. Это движение, каким бы популистским и ксенофобским его не называли демократы, не уйдет. Нужно готовиться к новым политическим боям на этом фронте», — заключил Мизин.

Ранее иски команды Трампа также отклонили в штате Пенсильвания. Это один из регионов, где наблюдателям от республиканцев, по их же словам, не дали проследить за обработкой бюллетеней. Юристы сослались на местное избирательное законодательство, в котором не прописано точное расстояние для наблюдателей от разных партий. Главное – чтобы они находились «в одной комнате» с избирательной комиссией, что считает голоса.

Тем временем Джо Байден уже собирает свою колоду министров в Белый дом. 77-летний лидер Демпартии досрочно назначил своего бывшего советника Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома. Также по Вашингтону вовсю ходят слухи о том, что Хиллари Клинтон может стать постоянным представителем Соединенных Штатов в ООН.