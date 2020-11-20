Почти миллион куриц уничтожат в Японии из-за птичьего гриппа

Вспышки выявлены на острове Сикоку.

Власти Японии приняли решение уничтожить 845 тысяч кур из-за двух новых вспышек птичьего гриппа с высокой патогенностью на острове Сикоку, сообщило издание Kyodo.

5 ноября, после трехлетнего перерыва, был зафиксирован первый случай заражения на птицеферме в городе Митое. Тогда пришлось истребить более 300 тысяч кур. Также запретили продажу продукции с ферм, располагающихся в радиусе 10 км от очага инфекции. Но, несмотря на принятые меры, заболевание продолжает охватывать новые регионы страны.

«Я не понимаю, как возникла инфекция, поскольку мы тщательно применяли санитарные меры, — сказал президент компании, управляющей зараженной фермой. — У меня нет другого выбора, кроме как ждать инструкций от властей».

11 ноября Россия запретила поставки мяса птицы и яиц из Японии, также ввела ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок.

Ранее власти Дании приняли решение уничтожить 25 тысяч цыплят, а также прекратить экспорт мяса и яиц из-за вспышек птичьего гриппа в ЕС