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10:35   20 Ноября 2020
Политика

Поклонская сообщила, что представители ООН хотят посетить Крым

Поклонская сообщила, что представители ООН хотят посетить Крым

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) сообщили о своем намерении посетить Крым и изучить ситуацию с водоснабжением, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Делегация представителей ООН планирует прибыть в Крым, чтобы изучить ситуацию с водоснабжением российского полуострова, отметила Поклонская. Они заявили о готовности к посещению республики и попросили помощи в сопровождении, добавила депутат. Также она сказала, что состав делегации и даты визита еще не определены.

В конце мая Поклонская обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом отреагировать на действия властей Украины, перекрывших поставки воды в Крым. Депутат потребовала принять меры по восстановлению водоснабжения полуострова.

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#крым #оон #поклонская

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