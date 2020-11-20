Поклонская сообщила, что представители ООН хотят посетить Крым

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) сообщили о своем намерении посетить Крым и изучить ситуацию с водоснабжением, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) сообщили о своем намерении посетить Крым и изучить ситуацию с водоснабжением, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Делегация представителей ООН планирует прибыть в Крым, чтобы изучить ситуацию с водоснабжением российского полуострова, отметила Поклонская. Они заявили о готовности к посещению республики и попросили помощи в сопровождении, добавила депутат. Также она сказала, что состав делегации и даты визита еще не определены.

В конце мая Поклонская обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом отреагировать на действия властей Украины, перекрывших поставки воды в Крым. Депутат потребовала принять меры по восстановлению водоснабжения полуострова.