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10:18   20 Ноября 2020
Происшествия

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер от последствий COVID-19

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер от последствий COVID-19

Владыка Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74-м году жизни после перенесенного COVID-19, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Священник умер в результате перенесенных осложнений после заболевания коронавирусной инфекцией.

Глава республики Рустам Минниханов выразил соболезнования по поводу смерти главного православного духовного лица региона, а также распорядился провести все необходимые мероприятия по организации похорон Митрополита Феофана.

Священник занимал сан главы Татарстанской митрополии с 2015 года.

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