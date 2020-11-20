Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер от последствий COVID-19

Священник скончался в результате перенесенных осложнений после заболевания коронавирусной инфекцией.

Владыка Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74-м году жизни после перенесенного COVID-19, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Священник умер в результате перенесенных осложнений после заболевания коронавирусной инфекцией.

Глава республики Рустам Минниханов выразил соболезнования по поводу смерти главного православного духовного лица региона, а также распорядился провести все необходимые мероприятия по организации похорон Митрополита Феофана.

Священник занимал сан главы Татарстанской митрополии с 2015 года.