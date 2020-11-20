Украинский политолог раскрыл, почему Киев должен приобрести вакцину из РФ

Киев должен приобрести вакцину от COVID-19, о поставках которой с президентом РФ Владимиром Путиным договаривался нардеп Украины Виктор Медведчук, заявил политолог Михаил Чаплыга.

Киев должен приобрести вакцину от COVID-19, о поставках которой с президентом РФ Владимиром Путиным договаривался нардеп Украины Виктор Медведчук, заявил политолог Михаил Чаплыга.

Киеву не стоит слушать приказы из посольства США по поводу приобретения российской вакцины, отметил украинский политолог. По его словам, Медведчук уже договорился с Путиным о поставках препарата из РФ, но власти Украины в угоду Западу игнорируют это предложение. Другие страны, наоборот, заявили о своем желании получить эту вакцину, добавил Чаплыга.

"Турция, Израиль, ОАЭ и многие другие занимают длинную очередь за российским продуктом", — сказал эксперт.

Киев ставит под угрозу жизни миллионов украинцев, сказал Чаплыга. Введенный в Незалежной так называемый "карантин выходного дня" совершенно непродуктивен, а полного локдауна страна не выдержит, подчеркнул политолог.