10:10 20 Ноября 2020Происшествия
Президент Сербии сообщил о смерти патриарха Иринея от COVID-19
Патриарх Сербский Ириней (Мирослав Гаврилович) скончался в Белграде после продолжительного лечения от коронавируса.
Патриарх Сербский Ириней (Мирослав Гаврилович) скончался в Белграде после продолжительного лечения от коронавируса.
Священник скончался в Военно-медицинской академии в Белграде, где проходил лечение от COVID-19 нового типа. О кончине патриарха Иринея сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Глава государства подчеркнул, что гордился знакомством со священнослужителем.
Патриарха Иринея госпитализировали с коронавирусной инфекцией 4 ноября. Священнику было 90 лет, духовный пост предстоятеля Сербской православной церкви Ириней занимал с 2010 года.