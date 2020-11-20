Президент Сербии сообщил о смерти патриарха Иринея от COVID-19

Патриарх Сербский Ириней (Мирослав Гаврилович) скончался в Белграде после продолжительного лечения от коронавируса.

Патриарх Сербский Ириней (Мирослав Гаврилович) скончался в Белграде после продолжительного лечения от коронавируса.

Священник скончался в Военно-медицинской академии в Белграде, где проходил лечение от COVID-19 нового типа. О кончине патриарха Иринея сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Глава государства подчеркнул, что гордился знакомством со священнослужителем.

Патриарха Иринея госпитализировали с коронавирусной инфекцией 4 ноября. Священнику было 90 лет, духовный пост предстоятеля Сербской православной церкви Ириней занимал с 2010 года.