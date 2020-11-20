Ветеран Афганистана предложил очередной способ вернуть Крым Украине

Экс-премьер Крыма советует офису президента Владимира Зеленского «вернуть мозги» крымчан.

Экс-премьер Крыма, а ныне советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын рассказал, что необходимо сделать для «возвращения» полуострова в состав Украины. По его мнению, проблема в крымчанах — Киеву нужно «вернуть мозги» этих людей.

«Чтобы вернуть территории, в частности Крым, надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание», — заявил чиновник.

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов ответил на заявление Куницына: вернуть мозги надо, но не крымчан, а «оболваненных бандеровщиной украинцев к нашей общей [российско-украинской, — прим. ред.] судьбе, истории».

Также Куницын обвинил администрацию экс-президента Петра Порошенко в бездействии по крымскому вопросу. В противоположность он ставит нынешнего главу страны Владимира Зеленского, который инициировал создание консультационного формата «Крымская платформа». Там при участии Турции, США и стран Евросоюза будет обсуждаться, как «вернуть» Украине полуостров, чьи жители шесть лет назад единогласно проголосовали на референдуме за присоединение к РФ.

«Как человек, который десять лет Крымом и Севастополем руководил, если в совокупности взять, я с одной стороны поддерживаю идею президента Зеленского в том, что создается "Крымская платформа". Я не уставал говорить и при Порошенко: почему нигде не версталась программа по деоккупации Крыма и Севастополя? Ее и сейчас нет, а тогда в этом плане вообще ничего не делалось», — рассказал Куницын в интервью телеканалу ATR.

Чиновник оценил решительность нынешнего украинского президента и заявил, что «Зеленский вывел за скобки Россию», придумав «Крымскую платформу». Журналист телеканала ATR указал Куницыну на ошибку: «за скобки» РФ не выводили, власти Украины пригласили российских представителей поучаствовать в мероприятиях «платформы» еще в начале октября. Куницын парировал: пригласили, но Россия не откликается.

Афганский вопрос

В очередной раз Куницын подчеркнул, что Киеву нужно создавать экспертный совет из «авторитетных крымчан и севастопольцев», которые живут на материковой Украине. Уже год чиновник говорит о такой необходимости, но власти так и не предприняли попыток услышать авторитетных крымчан. Когда-нибудь такой совет все-таки будет сформирован, понадеялся Куницын, и отметил, что Ассоциацию ветеранов Афганистана власти тоже сначала опасались создавать.

«Были же люди, в том числе и в офисе президента, которые побаивались, мол, контуженные они там, такие-сякие… Ну, ветераны… Условно говоря, где-то была боязнь», — признался чиновник.

Куницын строил политическую карьеру еще с поздних советских времен. В 1989 году ветеран Афганистана был инструктором идеологического отдела одного из горкомов Компартии Украины, с 1998 по 2010 год занимал должность председателя Совета министров автономного Крыма, а в 2006 году стал главой городской администрации Севастополя. В 2014 году он стал председателем украинской Ассоциации ветеранов Афганистана, созданной в том же году.

Украинская ассоциация «афганцев» активно поддерживала политический курс Порошенко, а в мае 2014 года единогласно проголосовала за поддержку его кандидатуры на выборах президента. В свою очередь экс-глава Украины присутствовал на съездах ассоциации и благодарил ветеранов за участие в «Майдане».

«Сергей Куницын, несомненно, заметный и в какой-то степени выдающийся деятель. В определенной степени хороший хозяйственник, человек, который трогательно и искренне относился к теме афганской войны и сам прошел через нее, но достаточно слабый политик в целом ряде вопросов. Именно как политик», — рассказал «Политике Сегодня» крымский политолог Владимир Джаралла.

Крымский вопрос окончательно закрыт

Джаралла подтверждает — общественный консенсус на полуострове по поводу присоединения к России сохранился по сей день. И «вернуть мозги» крымчан в Украину не получится: за шесть лет на полуострове лишь усилилось понимание того, что возвращение Крыма в состав РФ не только избавило регион от войны, но и стало новым этапом в его развитии, отмечает эксперт.

«За шесть лет здесь сделано в материальном плане больше, чем за все время с 1991 по 2014 год. Это материальные вещи. А то, что нематериально, оценить просто невозможно — это возвращение на Родину, решение вопросов в межнациональной сфере — таких, которые крымские татары ставили с 1988 года, а они были решены в течении четырех месяцев», — рассказал политолог.

Но еще есть над чем работать. Джаралла подчеркивает: крымское руководство не дорабатывает в вопросах связи с Россией, с другими регионами РФ в интеллектуальной и общественной сфере. И учитывая слышимые из Киева заявления о «возвращении мозгов» к этому уточнению, несомненно, стоит прислушаться.

Ранее предложения по «возвращению Крыма» и неподконтрольных Киеву непризнанных республик Донбасса озвучивал министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Алексей Резников. По его словам, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, имеющие гражданство РФ, после восстановления на Востоке страны украинского контроля будут «иметь право свободного выбора»: остаться в качестве иностранцев или покинуть Украину.