Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:08   20 Ноября 2020
Политика

Путин упразднил Россвязь и Роспечать

Путин упразднил Россвязь и Роспечать

Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации Роспечати и Россвязи. Такое сообщение появилось в СМИ.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь) упразднили 20 ноября. Президент РФ подписал указ о ликвидации агентств. Полномочия Роспечати передали Минцифры. Российский лидер в связи с этим поручил кабмину определить, сколько сотрудников работает в министерстве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #ликвидация #россвязь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров