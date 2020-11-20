Путин упразднил Россвязь и Роспечать

Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации Роспечати и Россвязи. Такое сообщение появилось в СМИ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации Роспечати и Россвязи. Такое сообщение появилось в СМИ.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь) упразднили 20 ноября. Президент РФ подписал указ о ликвидации агентств. Полномочия Роспечати передали Минцифры. Российский лидер в связи с этим поручил кабмину определить, сколько сотрудников работает в министерстве.