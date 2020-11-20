В Петербурге задержан безмасочник, убивший человека за замечание

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве жителя Ленобласти. Мужчина зарезал пассажира автобуса за то, что тот попросил его надеть маску, пишет ТАСС.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве жителя Ленобласти. Мужчина зарезал пассажира автобуса за то, что тот попросил его надеть маску, пишет ТАСС.

Представители главка МВД по региону сообщили журналистам о задержании петербуржца, который напал с ножом на жителя Ленинградской области после ссоры в общественном транспорте. Поводом для конфликтной ситуации стало то, что пассажир попросил мужчину надеть маску и не нарушать антикоронавирусные правила.

Перепалка между нарушителем масочного режима и его оппонентом продолжилась на улице. Там, по версии следствия, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью петербуржец достал нож и нанес им несколько ударов жителю Ленобласти. Пострадавший мужчина в результате инцидента скончался от полученных травм.