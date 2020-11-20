Решение ликвидировать Россвязь и Роспечать приняли в Правительстве РФ

Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) будут ликвидированы. Об этом сообщили СМИ.

Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) будут ликвидированы. Об этом сообщили СМИ.

В России ликвидируют два федеральных агентства, сообщили источники. Правительство РФ решило передать полномочия упраздняемых ведомств в Минцифры. Пресс-служба правительства отказалась давать комментарии.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн накануне подтвердил, что в правительстве обсуждали ликвидацию Россвязи и Роспечати. Это изменение является частью оптимизации системы госуправления, которую озвучивал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.