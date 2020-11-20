Жена сына Трампа планирует занять кресло сенатора в 2022 году

Невестка действующего президента США Дональда Трампа Лара может принять участие в сенатских выборах в 2022 году.

Невестка действующего президента США Дональда Трампа Лара может принять участие в сенатских выборах в 2022 году.

Жена сына американского лидера Эрика Трампа собирается участвовать в гонке в штате Северная Каролина, сообщило издание New York Times, ссылаясь на свой источник информации. Действующий сенатор, представитель республиканцев Ричард Берр, не планирует переизбираться после окончания своего срока, который истечет через два года.

Лара вышла замуж за Эрика Трампа в 2014 году, 38-летняя женщина успела поработать в качестве телевизионного продюсера, тренера личностного роста и повара. В 2016 и 2020 годах американка служила советником в предвыборной кампании Дональда Трампа.