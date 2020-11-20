Матвиенко назвала решения Нюрнберга одним из источников борьбы с фашизмом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о роли решений Нюрнбергского трибунала в борьбе с оправданием фашизма, международного терроризма и русофобии.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о роли решений Нюрнбергского трибунала в борьбе с оправданием фашизма, международного терроризма и русофобии.

Итоги решений Нюрнбергского трибунала по-прежнему остаются одним из источников права. Матвиенко высказала свое мнение в блоге на сайте Совфеда.

Решения никто не отменял, они являются политической и моральной опорой в борьбе с оправданием фашизма, нацизма, международного терроризма, считает представительница Совфеда.

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года. Его решения стали предпосылками для формирования основ правопорядка в сфере защиты прав человека и в международном гуманитарном праве.