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9:29   20 Ноября 2020
Политика

Матвиенко назвала решения Нюрнберга одним из источников борьбы с фашизмом

Матвиенко назвала решения Нюрнберга одним из источников борьбы с фашизмом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о роли решений Нюрнбергского трибунала в борьбе с оправданием фашизма, международного терроризма и русофобии.

Итоги решений Нюрнбергского трибунала по-прежнему остаются одним из источников права. Матвиенко высказала свое мнение в блоге на сайте Совфеда.

Решения никто не отменял, они являются политической и моральной опорой в борьбе с оправданием фашизма, нацизма, международного терроризма, считает представительница Совфеда.

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года. Его решения стали предпосылками для формирования основ правопорядка в сфере защиты прав человека и в международном гуманитарном праве.

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#совфед #фашизм #валентина матвиенко

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