9:29 20 Ноября 2020Политика
Матвиенко назвала решения Нюрнберга одним из источников борьбы с фашизмом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о роли решений Нюрнбергского трибунала в борьбе с оправданием фашизма, международного терроризма и русофобии.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о роли решений Нюрнбергского трибунала в борьбе с оправданием фашизма, международного терроризма и русофобии.
Итоги решений Нюрнбергского трибунала по-прежнему остаются одним из источников права. Матвиенко высказала свое мнение в блоге на сайте Совфеда.
Решения никто не отменял, они являются политической и моральной опорой в борьбе с оправданием фашизма, нацизма, международного терроризма, считает представительница Совфеда.
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года. Его решения стали предпосылками для формирования основ правопорядка в сфере защиты прав человека и в международном гуманитарном праве.