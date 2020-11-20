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9:17   20 Ноября 2020
Армия

МО Азербайджана сообщило о входе войск в Агдамский район

МО Азербайджана сообщило о входе войск в Агдамский район

Армия Азербайджана вошла в Агдамский район Нагорно-Карабахской Республики. Такое сообщение передает Минобороны страны.

Агдамский район является территорией, подконтрольной Нагорному Карабаху с 1993 года. Административно он входит в состав Азербайджана. Азербайджанские войска вошли в район 20 ноября, говорится в сообщении ведомства.

Заявление о полном прекращении боевых действий в Карабахе подписали 10 ноября. Армения и Азербайджан договорились полностью прекратить войну, которая началась в сентябре 2020 года.

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#азербайджан #карабах #вс #Агдамский район

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