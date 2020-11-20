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8:46   20 Ноября 2020
Общество

ГИБДД начнет выявлять водителей-наркоманов по слюне

ГИБДД начнет выявлять водителей-наркоманов по слюне

Российские автоинспекторы получат новые приборы для моментального определения нетрезвых водителей, рассказал РИА Новости начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

Новые средства индикации способны за секунды распознать алкоголь или наркотики, содержащиеся в организме водителя. Запрещенные вещества опознают по слюде и выдыхаемому воздуху.

"Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне определять наркотическое вещество", – отметил Черников.

Приборы, по его словам, помогут инспектору обнаружить употреблявших в потоке транспорта, после чего направить их на медицинское освидетельствование.

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