Ветераны ВОВ могут получить дополнительную выплату к Новому году в России

Дополнительную единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей могут назначить ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) к Новому году. Инициатива направлена премьер-министру РФ.

Дополнительную единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей могут назначить ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) к Новому году. Инициатива направлена премьер-министру РФ.

Предложение на имя Михаила Мишустина направлено от члена Общественной палаты Султана Хамзаева, По его словам, выплата станет поддержкой ветеранов в год 75-летия победы в ВОВ. Он также указал, что этот год стал трудным из-за пандемии коронавируса, и властям регионов пришлось пойти на ограничения, повлиявшие на привычную жизнь граждан.

Выплаты в 10 тыс. рублей должны стать подспорьем ветеранам для организации праздничного стола для встречи нового 2021 года, заключил общественник.