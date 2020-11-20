Китайцы впечатлились честности и прагматичности Путина на саммите БРИКС

Китайских пользователей впечатлило выступление президента России Владимира Путина на недавней встрече лидеров стран БРИКС, где он высоко оценил успехи КНР в борьбе с коронавирусом.

Китайских пользователей впечатлило выступление президента России Владимира Путина на недавней встрече лидеров стран БРИКС, где он высоко оценил успехи КНР в борьбе с коронавирусом.

Комментаторы китайского сайта "Гуанча" отметили честность и прагматичность российского лидера.

Путин на своем выступлении отметил достижения Китая в борьбе с COVID-19. Результаты, по его словам, "существенные, ясные и понятные". Они являются хорошим примером для остальных стран.

"Путин по-прежнему честен и справедлив, поэтому Китай и Россия могут продолжать хорошо сотрудничать", - отметил один из комментаторов.

Другие отмечали, что президент России понимает усилия китайских специалистов, а его заявление поможет работе по предотвращению мировой эпидемии.

"Царьград" ранее писал, что Путин на саммите БРИКС, комментируя ситуацию, вспомнил русскую поговорку: "В семье не без урода".