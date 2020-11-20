Волонтеры начали возить врачей до пациентов с COVID-19 в Петербурге
Врачам в Красногвардейском, Пушкинском и Московском районах Санкт-Петербурга помогают автоволонтеры.
Больше 20 добровольцев развозят медиков по адресам пациентов в рамках акции "Подвези врача", которую организовали в городе при содействии комитета по молодежной политике.
Как отметил губернатор Александр Беглов, работа автоволонтеров заслуживает слов благодарности. Добровольцы оказывают помощь участковым врачам, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом.
Отметим, что добровольцы подвозят медиков по микрорайону, а после каждой поездки салон машины проходит тщательную дезинфекцию.
Новые ограничения вводят в Петербурге в связи с пандемией коронавируса. Ужесточение коснется работы торговых центров, учреждений культуры, а также проведения спортивных мероприятий, пишет "Царьград".