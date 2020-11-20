Адвокаты Трампа оспорили законность нескольких тысяч голосов в Пенсильвании

Суд в штате Пенсильвания признал недействительными более 2,3 тысячи голосов избирателей, которые были отправлены по почте в округе Аллегейни, передают РИА Новости.

Суд в штате Пенсильвания признал недействительными более 2,3 тысячи голосов избирателей, которые были отправлены по почте в округе Аллегейни, передают РИА Новости.

В соответствии с документом, 2349 бюллетеней не имеют пометки с датой отправления. В связи с этим голоса не могут быть признаны действительными.

Ранее адвокат действующего президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявила, что почти 700 тыс. голосов, отданных в ходе выборов в американском штате Пенсильвания, нельзя считать действительными, поскольку присланные по почте бюллетени не были надлежащим образом проверены.